Экспорт вакцин из России вырос почти в 32 раза за год

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С января 2021 года Россия экспортировала около 160 тонн вакцин на 303,6 млн долларов. Это в 32 раза больше, чем в 2020-м, и почти вдвое больше, чем в 2018 году.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с января по май 2021 года в другие страны было экспортировано 159 тонн фармацевтической продукции на 303,6 млн долларов. Для сравнения, с 2018 по 2020 годы Россия экспортировала 468,3 тонн медицинских препаратов стоимостью $182,1 млн. Таким образом, с начала 2021 года стоимость российских экспортных поставок выросла в 31,8 раза, передаёт news.ru.

Как следует из данных ФТС, в 2021 году основными экспортными партнёрами России были Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия и Республика Конго — на них пришлось 85,8% всех поставок с начала года. Столь масштабный экспорт совпадает с сообщениями о заключении договоров на поставку или вакцинации «Спутником V» в этих странах.

Стоимость вакцины от COVID-19, отправленной за рубеж, по имеющимся данным определить невозможно, но из публичных сообщений и документов закупки следует, что цена разнится.

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