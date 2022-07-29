Экспорт лекарств из Украины в Молдову возобновился на 80-90%

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Для облегчения этого процесса Республика Молдова одобрила упаковку с надписями на украинском языке на время действия чрезвычайного положения. Об этом заявил директор Агентства по лекарственным средствам и медицинским устройствам Драгош Гуцу.

По его словам, Украина всегда была важным поставщиком лекарств на молдавский рынок, имея более 100 фармпроизводителей, передаёт moldpres.md.

– Первые две недели после начала конфликта были более критическими, сейчас отмечается возобновление экспорта. В то же время ещё одной проблемой стал ввоз медикаментов из Китая и Индии, который осуществлялся через порт Одессы. Сейчас поставки перенаправлены в порты Констанца в Румынии, Салоники в Греции или Стамбул в Турции, — сказал Гуцу.

Он констатировал, что по логистическим причинам стало сложнее доставлять лекарства из Беларуси и РФ, но они не сравнимы в количествах с теми, что поступают из Украины.

– Дополнительные затраты на логистику, вызванные войной в Украине, напрямую не влияют на стоимость лекарств по двум причинам: во-первых, потому что цена на препарат устанавливается на один год и не может быть изменена, во-вторых, потому что фармацевтическая промышленность прибыльна, а эти дополнительные логистические расходы в данный момент могут взять на себя производители, — пояснил директор ведомства.

По данным Агентства по лекарственным средствам и медицинским устройствам, сейчас в Государственном реестре лекарств Республики Молдова зарегистрировано более 4000 фармацевтических продуктов, а цены на 60% основных лекарственных средств остались на уровне прошлого года.

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