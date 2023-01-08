Экспорт молдавского вина вырос в 2022 году

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Республика Молдова экспортировала вино на общую сумму 37 млн ​​долларов в третьем квартале 2022 года, что более чем на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет bani.md со ссылкой на данные Национального Банк Молдовы (НБМ).

В 2021 году поставки вина за границу составили 139 миллионов долларов. В третьем квартале 2022 года экспорт этилового спирта и ликероводочной продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за счет увеличения поставок в СНГ и ЕС при снижении поставок в другие страны, передает radiomoldova.md.

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