Экспорт молдавского яблока в страны ЕС может достичь 50 тысяч тонн

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Республика Молдова может экспортировать рекордные 50 тыс. тонн яблока на рынки Европейского Союза в период 2022-2023 годов, заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. И всё это – на фоне прогноза значительного снижения урожая яблока в текущем году.

В ближайшее время Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ намерено экспортировать в Европейский Союз около 50 тыс. тонн яблок, что связано с удвоением экспортных квот на молдавскую продукцию, поступающую на рынок ЕС. Владимир Боля утверждает, что это значительный рост по сравнению с прошлым годом.

В этом году Министерство сельского хозяйства вместе с сообществом фермеров поставило перед собой цель достичь к 2022-2023 гг. объёма в 50 тысяч тонн яблок, экспортируемых в Европейский Союз. В 2021 году Молдова экспортировала в ЕС 1 100 тонн яблок…, — пояснил министр.

В Молдове общая площадь яблоневых садов составляет около 57 тыс. гектаров, это самая выращиваемая культура в стране. В 2022 году ожидается урожай около 485 тыс. тонн яблок, что на 180 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, из-за неблагоприятных климатических условий.

До сих пор около 95% молдавского экспорта яблок направлялось в Россию. В настоящее время производителям из Молдовы приходится искать новые рынки. В то же время, в середине июля Евросоюз удвоил на один год квоты молдавской продукции, которую можно экспортировать без таможенных пошлин на рынок ЕС. К ним относятся слива, яблоко, виноград, вишня, виноградный сок, чеснок и помидоры.

В этом году количество стран, в которые Республика Молдова экспортирует яблоки, увеличилось с 9 до 29.

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