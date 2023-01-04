Экспорт молдавского яблока в декабре оказался ниже прогнозируемого

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По сведениям организаций сельхозпроизводителей Молдовы, в декабре 2022 года из страны было экспортировано около 8 тыс. тонн яблока. Это лишь на 1 тыс. тонн продукции больше, чем ноябрьский экспорт и существенно меньше прогнозировавшегося специалистами ассоциаций плодоводов экспорта на декабрь – около 10-12 тыс. тонн. В декабре 2021 года внешние поставки яблока из Молдовы достигли 19 тыс. тонн, в декабре засушливого и неурожайного 2020-го – те же 8 тыс. тонн.

В структуре экспорта молдавского яблока в прошлом месяце около 2/3, т. е., почти 5 тыс. тонн, пришлось на рынки СНГ. Но вместе с тем обращают на себя внимание и два других важных факта. Первый – экспорт яблока в контейнерах морем составил около 1 тыс. тонн: в разы больше, чем в том же месяце предыдущего года. Если такой ежемесячный темп морских поставок фруктов сохранится в течение всего маркетингового года – это будет рекордный уровень экспорта таким способом.

Второй позитивный факт – растущий объём поставок молдавского яблока в Румынию. В ноябре экспорт яблока из Молдовы на рынок соседней страны составил 600 тонн, в декабре – 800 тонн, что уже близко к весеннему уровню прошлого года (период высоких сезонных продаж).

В общем, несмотря на невысокий уровень декабрьских экспортных продаж, коммерческие перспективы яблока урожая-2022 у молдавских трейдеров больших опасений не вызывают.

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