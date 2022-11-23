Экспорт молдавского яблока сокращается, а география поставок расширяется

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Объём экспорта яблок из Республики Молдова в этом году более чем в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. К началу ноября было экспортировано около 31 тыс. тонн яблок.

По мнению экспертов, среди причин падения экспорта — эмбарго, наложенное РФ на молдавские фрукты, война в Украине и небольшой урожай этого года. Несмотря на то, что молдавские производители переориентировались на другие направления, большая часть экспорта этой осени направляется на белорусский рынок, а также в Казахстан и Кыргызстан.

– Война в Украине изменила маршруты логистики. Наши производители обратились к другим направлениям, но по-прежнему к рынкам СНГ: Казахстан, Беларусь, но они также экспортируются в другие направления – страны Ближнего Востока, Румыния, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Турция и даже Украина, — говорит Юрие Фале, директор ассоциации “Moldova Fruct”.

Многие производители яблок пытаются продавать их на оптовых рынках страны, но отмечают, что люди мало покупают. В свою очередь, власти пытаются помочь аграриям путём внедрения политики субсидирования.

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