Экспорт молдавских товаров в Россию вырос

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Молдавские производители продолжают укреплять свои позиции на рынке Российской Федерации. Экспорт наших товаров в эту страну вырос с января по июль более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 137 млн долларов, пишет ntv.md.

Российский рынок остаётся наиболее важным для молдавских производителей, а поставки, несмотря на кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, набирают обороты. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Напомним, что благодаря договоренностям, достигнутым между Игорем Додоном и Владимиром Путиным, многие категории молдавских товаров поставляются в Россию без пошлин. Речь, в частности, идёт о фруктах, овощах, консервах, винах и другой продукции. Также был расширен список экономических агентов, которые могут экспортировать в РФ.

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