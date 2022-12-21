Экспорт яблока из Молдовы в декабре превысит ноябрьский уровень

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Молдавские трейдеры считают, что итоговый показатель экспорта яблока за декабрь, вероятнее всего, уложится в диапазон 10-12 тыс. тонн. То есть он будет примерно равен экспорту в декабре весьма специфичного 2020 года и значительно ниже декабрьского прошлогоднего уровня (почти 21 тыс. тонн). В прошлом месяце из страны было экспортировано около 7 тыс. тонн яблока, и это самый низкий показатель ноябрьского экспорта за последние пять лет.

В начале декабря операторы местного рынка фруктов на активные экспортные продажи яблока не рассчитывали. Однако во второй половине месяца неожиданное оживление экспорта всё же произошло. Отчасти оно было вызвано «приоткрытием» российского рынка для полусотни сельскохозяйственных и торговых предприятий из Молдовы, а также небольшим предпраздничным наращиванием экспортных поставок молдавских яблок в Румынию. В обоих случаях оптовые цены спроса невелики.

Некоторые крупные сельхозпроизводители утверждают, что для поставок на румынский рынок трейдеры закупают у них «Айдаред», по их выражению – «обычного качества, но по цене в полтора раза ниже сложившейся на внутреннем рынке», то есть по 4-4,5 леев/кг. Тем не менее, аграрии вынуждены соглашаться на эти условия, чтобы «перед праздниками рассчитаться с долгами и выдать зарплаты».

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