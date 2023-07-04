Экспорт алкоголя из Молдовы вырос на 26,8%

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В первом квартале 2023 года Молдова на 26,8% увеличила экспорт алкоголя и этилового спирта — до $53,47 млн. По данным Нацбанка, больше всего (в 6,5 раза) выросли поставки в Украину — с $1,44 до $9,4 млн.

При этом экспорт алкоголя в страны СНГ стал в 2,8 раза выше. Доля Украины в общем объёме поставок из Молдовы составила 17,6%. На втором месте оказалась Румыния (17,1%), а на третьем — Беларусь (14,5%). Далее в рейтинге идёт Грузия, куда Молдова экспортировала алкогольную продукцию на $3,32 млн. Россия занимает восьмое место с долей в 3,4% от общего объёма экспорта алкоголя, пишет yellowpages.md.

Больше всего Молдова экспортировала вина — 59,2% от общего объёма поставок алкоголя. Это на 28% больше, чем в первом квартале 2022 года. Экспорт неденатурированного спирта вырос 3,2 раза.

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