Эксперты жёстко критикуют внесённые ПДС поправки в Закон “О рынке нефтепродуктов”

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Изменения в Закон “О рынке нефтепродуктов” были внесены в интересах 3-4 монополистических компаний на рынке и в сговоре с их представителями. Данные поправки были приняты для поощрения “крупных акул” на нефтяном рынке и уничтожения мелких фирм. Так считают эксперты.

По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, изменения, внесенные большинством ПДС в Закон о рынке нефтепродуктов, не способствуют здоровой конкуренции.

– НАРЭ только защищает монополистов. У нас есть несколько монополистов, которым разрешено импортировать, и у нас есть много небольших компаний, которые вынуждены покупать у монополистов. В этой стране монополистам разрешено делать то, что они хотят, потому что у них развязаны руки, а малые нефтяные фирмы регулируются. Молдову заманили в эту рулетку, когда ежедневно приходится ждать новых тарифов. Какова связь между сегодняшней котировкой Platts с сегодняшним тарифом, если нефтяники импортировали свои нефтепродукты 10 дней назад? – отметил он в рамках передачи на частном телеканале. – Я не понимаю, чем занимается НАРЭ, потому что почти все энергетические ресурсы на рынке импортируются. 168 человек работают в НАРЭ, и все они получают очень большие зарплаты. Организационная структура учреждения совпадает с организацией министерства, но они практически ничем не занимаются. 5 директоров НАРЭ ежегодно получают более миллиона леев в год. НАРЭ должно быть оптимизировано не менее 10 раз, – считает бизнесмен Андрей Баштовой, пишет ipn.md.

Напомним, после того как по инициативе ПДС были внесены поправки в методологию формирования цен на топливо, стоимость горючего ежедневно растёт.

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