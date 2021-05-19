Эксперты выявили ряд нарушений в деятельности агента-импортёра мяса (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований и НАБПП проверили деятельность импортёра замороженных полуфабрикатов из мяса птицы.

В результате были выявлены нарушения в процессе импорта, транспортировки, хранения и сбыта мясных продуктов. Несколько образцов продукции были переданы на экспертизу.

Как выяснилось, замороженные продукты перевозили в транспортном средстве без авторизации и холодильного оборудования. Также оказалось, что продукты не являлись мясными изделиями, а полуфабрикатами, что могло ввести в заблуждение потребителя.

Граждан просят проявлять осторожность при покупке мясных продуктов и приобретать изделия только в авторизованных местах.

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