Эксперты возмущены тем, как правительство ПДС решает газовый кризис

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Экономист Вячеслав Ионицэ, например, считает, что закупка газа у Польши “только создаст нам проблемы”. “Как можно просить у русских меньшую цену на газ, когда покупаешь его по большей цене у Польши? Странная стратегия”, – написал он на своей странице в соцсети.

Политолог Дионис Ченушэ обвинил кабмин в отсутствии транспарентности. У эксперта много вопросов к правительству по поводу закупки газа у Польши.

– Почему куплен только миллион кубометров? Нет денег для большего объёма или нет достаточных запасов? По какой цене был куплен газ? Правительство упустило эту очень важную деталь. Вне зависимости от того, что оно хочет компенсировать затраты населению, власти обязаны сказать, по какой цене купили газ за счёт публичных средств, – отметил он.

А экономический аналитик Георге Костандаки и вовсе уверен, что под прикрытием режима ЧП из Нацбанка и из госбюджета вновь будут украдены несколько миллиардов долларов.

– Этот режим ЧП призван не разрешить энергетический кризис, а, как это обычно происходит в Молдове, обогатить кого-то, по той же самой формуле, по которой украли миллиард, взвалили на плечи граждан долг, украли аэропорт и провернули остальные “свинства”, – считает он.

Костандаки раскритиковал и решение правительства засекретить цену закупки газа из альтернативного источника, а также “сомнительное” изъятие из госбюджета 2 миллиардов леев.

– Какова истинная цель выделения этих денег, взятых из карманов граждан? Иначе, как путём объявления чрезвычайного положения, вытащить их из карманов людей они бы не смогли, – пишет он, напоминая, как под предлогом “спасения финансово-банковской системы” в 2014 году украли миллиард.

Своим мнением по поводу действий правительства поделился и бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

– 1 млн кубов – это на заправку зажигалок, поскольку суточная потребность в зимнее время где-то 5 млн кубов. Ладно, пока ещё осень, так что снизим до 3 млн. Какова же может быть цена? Премьер сказала, что около $1000 за 1000 кубов. Значит смело можете ставить $1100. Вчера на румынской бирже цена была $1115, но будем считать, что поляки не такие жадные и на их бирже газ дешевле…А ведь “Энергоком” объявил, что хочет газ с доставкой до границы с РМ. Так что накинем еще 100 баксиков. Итого $1200 за 1000 кубов. Таким образом купленный нами газ для заправки зажигалок обошёлся казне в $1,2 млн или примерно 21 млн леев. Нормально, не так ли, ребятишки? – отметил он.

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