Эксперты ВОЗ представили ряд рекомендаций для районов левобережья Днестра

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Рекомендации Всемирной организации здравоохранения, касающиеся действий в контексте пандемии COVID-19, были направлены в Тирасполь. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель премьер-министра по реинтеграции Кристина Лесник.

По ее словам, рекомендации были представлены после технического визита в приднестровский регион по просьбе Кишинева. Советы ВОЗ разделены на несколько глав, включая лабораторную систему, надзор и оценку рисков, надлежащее ведение случаев, профилактику и контроль инфекций, информирование о рисках, логистику, управление закупками и снабжением, передаёт moldpres.md.

Вице-премьер сообщила, что ВОЗ рекомендует Тирасполю институционализировать определение стандарта случая для лиц, которые должны быть протестированы на COVID-19; укрепить потенциал местных специалистов по эпиднадзору в соответствии с международными стандартами эпиднадзора на основе событий; разработать стандартные оперативные процедуры, касающиеся совместного обмена информацией с Национальным агентством общественного здоровья и др.

Для управления случаями заражения ВОЗ рекомендует пересмотреть протоколы лечения, чтобы соответствовать протоколам лечения COVID-19 Республики Молдова, и установить вместе с больницами Кишинева стандартные операционные процедуры обмена пациентами и информацией. В этой связи Лесник заверила, что Кишинев остается открытым для сотрудничества.

– Такое сотрудничество будет полезным для реагирования на COVID-19, а также будет способствовать укреплению основных функций общественного здравоохранения в Республике Молдова, – заключила она.

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