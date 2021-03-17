Эксперты ВОЗ обучили более 20 специалистов и руководителей молдавских лабораторий

Эксперты ВОЗ обучили более 20 специалистов и руководителей молдавских лабораторий

Более 20 специалистов и руководителей государственных лабораторий были обучены экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) быстрому тестированию с идентификацией антигена SARS-CoV-2, чтобы расширить возможности Молдовы в в этой области и улучшить доступ к диагностике COVID- 19.

По данным Национального агентства общественного здоровья, быстрое тестирование позволит получить результаты в более короткие сроки, увеличит возможности ведения случаев, позволит принимать быстрые меры для охраны здоровья граждан и контролировать контакты, передаёт moldpres.md.

Тесты будут использоваться в отделениях неотложной помощи и на уровне первичной медико-санитарной помощи. Экспресс-тестирование следует проводить в течение первых 5-7 дней после появления симптомов. По истечении этого срока результат может быть неверным.

Если у человека проявляются симптомы COVID-19, а экспресс-тест отрицательный – необходимо, чтобы взятый образец был проверен другим методом для подтверждения или опровержения диагноза.

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