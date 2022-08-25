Эксперты: Виноград «Молдова» появится на рынке в срок

0

Специалисты виноградарских ассоциаций отмечают, что на юге Молдовы уборка винограда основного осеннего экспортного сорта «Молдова» начнётся примерно через три недели, то есть в среднестатистический момент (на неделю-десять дней раньше, чем в 2021).

По наблюдениям виноградарей, к настоящему времени на многих плантациях юга и центра страны «Молдова» уже приобрела хорошую окраску. В тех виноградарских районах, где в августе выпали осадки, а таковых большинство, отмечался довольно интенсивный рост ягод. По этому показателю слишком больших проблем с качеством, вопреки опасениям, не будет. Однако, из-за высокой атмосферной температуры во второй половине августа «Молдова» достаточно медленно набирает сахаристость – процесс активно идёт только в утренние и вечерние часы.

В целом, специалисты-виноградари сходятся во мнении, что качество винограда «Молдова» в нынешнем году будет средним или чуть выше – «это неплохо, чтобы продолжить наращивать преференциальный экспорт в Румынию и Польшу, но недостаточно для агрессивного и ответственного выхода на рынки стран Ближнего Востока».

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.