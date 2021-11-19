Эксперты: Вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

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Немецкие эксперты допускают, что вакцинация против COVID-19 для определённых групп населения может стать сезонной, как от гриппа, но пока окончательной рекомендации нет. Об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

– Мы неоднократно говорили, что мы исходим из того, что нужны будут бустерные прививки в будущем. Мы не знаем только, в какие сроки нужно это делать. Могу только сказать, что есть исследования, которые показывают, что привитым в прошлом году людям нужны дополнительные прививки, – заявил Вилер.

Он добавил, пишет ria.ru, что эксперты изучают сценарии, согласно которым, если коронавирус станет эндемическим, то есть будет оставаться в человеческой популяции, тогда у населения будет постепенно расти базовый иммунитет.

– Тогда один из возможных сценариев – не единственный, но возможный, – что каждый год, перед началом зимы, определённые группы должны будут прививаться. Такое может быть, это допустимая гипотеза. Будет ли действительно так – этого я пока не знаю, – добавил эксперт.

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