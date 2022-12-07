Эксперты: В первом квартале 2023 у Молдовы не будет существенных запасов винограда для экспорта

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По экспертным оценкам, на следующий год во фруктохранилищах Молдовы останется всего лишь несколько тысяч тонн столового винограда урожая-2022. Как считают участники виноградарских ассоциаций, эта продукция будет реализована в основном на внутреннем рынке любителям «нишевого» винограда – местных косточковых сортов – по высокой цене.

В нынешнем году в период с января по март включительно молдавские трейдеры экспортировали около 18 тыс. тонн винограда урожая-2021. В принципе, на протяжении последних пяти-шести лет зимне-весенние внешние продажи молдавского винограда не опускались ниже 6-7 тыс. тонн.

Сложившаяся ситуация объясняется, во-первых, сравнительно небольшим объёмом товарного винограда урожая текущего года, заложенного в хранилища для экспорта во второй половине осени и зимой (по экспертным оценкам, порядка 20-30 тыс. тонн); во-вторых – интенсивными внешними поставками продукции. Так, в сентябре-октябре из страны было экспортировано более 20 тыс. тонн, в ноябре высокий темп поставок сохранился. Как утверждают крупные трейдеры, на текущей неделе они «отправляют в Евросоюз автофуры с последними партиями винограда».

Несмотря на довольно неплохой спрос на виноград «Молдова» в конце маркетингового сезона, цены на него, вопреки ожиданиям фермеров, не выросли. С последней недели ноября средняя оптовая цена на качественный виноград этого сорта стабилизировалась на уровне 12 леев/кг ($0,61/кг). В леевом выражении – это обычная цена для этого периода года, в долларовом – одна из самых низких за последние несколько лет. Видимо, опасаясь отключений электроэнергии и прочих неожиданностей, фермеры и трейдеры решили поскорее продать виноград даже по невысокой цене.

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