Эксперты в области урбанизма и архитектуры из Санкт-Петербурга поделились опытом со специалистами из Кишинёва

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Сегодня ряд ответственных лиц из столичной примарии, эксперты в области урбанизма и архитектуры из Санкт-Петербурга, в том числе главный градостроитель Санкт-Петербурга Юрий Бакей, а также профессора и студенты факультета урбанизма и архитектуры Технического университета Молдовы приняли участие в семинаре, посвящённом урбанистическому возрождению Кишинёва.

Обсуждения проходили в рамках проекта AGORA – Advanced coGeneration Options for Reintegrating Local Assets, финансируемого Европейским союзом в рамках Программы транснационального сотрудничества для Дунайского региона.

Сотрудничество с экспертами в сфере урбанистики из Российской Федерации началось в 2020 году, когда после рабочего визита в Санкт-Петербург мы договорились обмениваться опытом и перенимать лучшие практики. Наши коллеги из России вместе с нашими специалистами трудились над разработкой Стратегии развития муниципия Кишинёв: она станет основой документов, которые будут разработаны для развития и модернизации города. В ближайшее время проект будет предложен для обсуждения. После этого мы предлагаем разработать Генеральный градостроительный план, – рассказал Ион Чебан.

По словам градоначальника, студентов и преподавателей факультета урбанизма и архитектуры ТУМ заинтересовали опыт и практики, представленные директором Научно-исследовательского проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга Бакеем Юрием Константиновичем, а муниципалитет готов перенять передовой опыт и практику в области архитектуры.

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