Эксперты: в этом году отдых на море будет стоить дороже

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Представители туристических агентств отмечают, что в этом году отдых на море будет зависеть от количества больных коронавирусом.

Большинство местных туристических агентств, пишет moldpres.md, ждут отмены действующих туристических санкций на границе Европейского союза.

– Наши партнёры в Болгарии и Греции изучают эпидемиологическую ситуацию в нашей стране. Все туристические компании в мире делают это, никто не хочет взрыва коронавируса, спровоцированного туристами, – пояснила администратор одной из туристических компаний.

По её словам, агентства начнут бронировать места в Греции, Болгарии и Турции только после 1 июля, когда эти страны откроют свои границы для граждан Молдовы. Кроме того, пишет источник, в этом году туристические пакеты будут на 15-20% дороже, так как гостиницы повысили цены. Стоит также отметить, что некоторые гостиничные компании объявили, что во избежание заторов система “всё включено” будет заменена на систему “a la carte”.

Представитель турагентства добавила, что, скорее всего, большинство организованных поездок в Болгарию и Грецию будут совершаться на автобусах. Компании готовы обеспечить соблюдение санитарных правил для предотвращения заражения коронавирусом.

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