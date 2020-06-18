Эксперты уверены в победе Игоря Додона на президентских выборах, – опрос

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Если Игорь Додон и Майя Санду встретятся во втором туре выборов, победу на них одержит действующий глава государства. Так считают 52,4% экспертов, опрошенных в рамках социологического исследования.

Они отмечают, что Майя Санду уже проиграла Игорю Додону в 2016 году, а с тех пор ее поддержка населением не выросла, а, наоборот, существенно снизилась. Эксперты обращают внимание и на то, что правый фланг раздроблен, а избирателей на левом фланге больше и они более едины в своих предпочтениях.

Опрос проводился компанией “iData – Date Inteligente” с 10 по 15 июня. В рамках исследования был опрошен 21 эксперт с разными политическими взглядами.

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