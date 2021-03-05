Эксперты считают Игоря Додона самым влиятельным политическим деятелем страны

Эксперты считают Игоря Додона самым влиятельным политическим деятелем страны

Игорь Додон остаётся самым влиятельным политическим деятелем страны. Так считают эксперты, опрошенные компанией «Intellect Group». 

На втором месте Александр Стояногло, на третьем – Майя Санду. Далее расположилась Зинаида Гречаный.

Эксперты отдали Игорю Додону первое место и по показателям опытности и активности.

Опрос проводился в феврале. В нём приняли участие 20 политических экспертов и аналитиков, 10 политических журналистов и обозревателей, а также международные эксперты из России, Румынии, США, Украины, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md