Эксперты считают Игоря Додона самым влиятельным политическим деятелем страны

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Игорь Додон остаётся самым влиятельным политическим деятелем страны. Так считают эксперты, опрошенные компанией «Intellect Group».

На втором месте Александр Стояногло, на третьем – Майя Санду. Далее расположилась Зинаида Гречаный.

Эксперты отдали Игорю Додону первое место и по показателям опытности и активности.

Опрос проводился в феврале. В нём приняли участие 20 политических экспертов и аналитиков, 10 политических журналистов и обозревателей, а также международные эксперты из России, Румынии, США, Украины, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

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