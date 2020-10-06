Эксперты считают, что у Игоря Додона наибольшие шансы на победу на выборах

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 6 октября.

43,5% экспертов считают, что наибольшие шансы на победу на выборах у Игоря Додона. Специалисты отметили, что действующий президент – последовательный, что за последние 4 года он показал реальные дела и что это единственный политик в стране, который обладает всем необходимыми для главы государства качествами и опытом.

39,1% полагают, что выиграет Майя Санду, а 13% – что Андрей Нэстасе. 4,3% высказались за победу Октавиана Цыку.

Опрос проводился с 30 ноября по 5 октября, в нем приняли участие 23 эксперта разных политических взглядов.

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