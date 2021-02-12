Эксперты: Санду нарушила Конституцию

0

Майю Санду могут отстранить от должности, если она не проявит уважения к решению парламентского большинства и не примет предложенного им кандидата. Таково мнение экспертов конституционного права, которые заявляют: глава государства нарушила положения Конституции, повторно выдвинув своего претендента на пост главы правительства, учитывая, что в парламенте было сформировано большинство, у которого было предложение о формировании нового кабмина.

Эксперты по конституционному праву отмечают, что КС четко определил процедуру выдвижения кандидата на пост премьер-министра.

– Эти действия президента противоречат Конституции. Парламентское большинство должно настаивать на своем кандидате, способы разные, вплоть до обращения в Конституционный суд, – заявил экс-председатель КС Дмитрий Пулбере для “Первого в Молдове”. – Формулировка КС очень точна и не допускает какой-либо путаницы или исключений. Я считаю, что есть конституционная поддержка отмены этого указа Майи Санду, – подчёркивает конституционалист Виталий Катанэ.

Эксперты также прокомментировали аргументы, приведённые Санду в поддержку своего решения повторно выдвинуть Наталью Гаврилицэ на пост премьера. Так, глава государства отметила, что в списке из 54 подписавшихся в пользу Марианны Дурлештяну есть депутаты, в отношении которых витают различные подозрения. Специалисты, однако, отмечают, что эти “доводы” лишены правовой основы.

В качестве исключения она могла отклонить кандидатуру госпожи Дурлештяну, если бы у нее была информация о том, что она была причастна к коррупционным действиям и к ней нет доверия, используя решение 2013 года, когда бывшему премьер-министру Филату было отказано в выдвижении второй раз в премьер-министры. Но президент ни в коем случае не может отклонить кандидатуру без объяснения причин, – говорит эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

Правительство представляет собой выражение воли парламента, а роль президента заключается только в том, чтобы определить после консультаций лицо, которое представляет эту волю, не более того. У президента нет особой роли в этой процедуре, он должен следовать воле парламентского большинства, – говорит Виталий Катанэ.

Более того, юристы заявляют, что в этих условиях создаются предпосылки для отстранения президента страны от должности.

– Президент вчера обошла Конституцию и продемонстрировала нарушение присяги, данной гражданам 24 декабря 2020 года, – отмечает Кырнац. – Президент Республики Молдова обязан выполнить это решение парламентского большинства, в противном случае это будет в решении КС. Глава государства может быть отстранен от должности, если проигнорирует предложение парламентского большинства, – добавляет Пулбере.

Согласно решению Конституционного суда, принятому летом 2020 года, президент страны обязан принять кандидата на должность премьер-министра, предложенного формализованным парламентским большинством. Социалисты уже заявили, что оспорят указ Санду в КС.