Эксперты рассказали, сколько раз надо прививаться от COVID-19

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Общество должно смириться с тем, что от COVID-19 придётся прививаться многократно. К такому выводу пришли колумнисты издания Time профессор Акико Ивасаки и профессор Альберт Ко из Йельского университета.

По их мнению, несмотря на то, что появившиеся в начале пандемии вакцины показали очень высокий уровень эффективности, постепенно иммунная защита стала снижаться в связи с тем, что вирус стал мутировать и появились более резистентные штаммы.

– Ожидать надёжной защиты только от первичной серии любых вакцин неразумно — и всегда, так было, вероятно, всегда — но почему-то общество установило слишком высокую планку того, что считается приемлемым количеством доз для вакцин против COVID-19. Вместо этого нам нужно понять, что в обозримом будущем мы будем получать бустеры, и ценить их преимущества, — сообщили специалисты, пишет gazeta.ru.

Они отметили, что уже многие детские вакцины требуют многократного введения для обеспечения максимально устойчивого иммунного ответа. Более того, сейчас специалисты настаивают на ежегодном проведении вакцинации от гриппа, к чему общество уже привыкло.

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