Эксперты рассказали о неожиданном последствии COVID-19 у подростков

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В связи с коронавирусом увеличилась распространённость расстройств пищевого поведения (РПП) у подростков и детей. Об этом стало известно из исследования учёных и медиков из Испании, результаты работы которых были опубликованы на сайте Wiley Online Library.

Учёные выяснили, что коронавирус нарушил обычный распорядок дня детей, а также вызвал стресс и увеличил времяпровождение в социальных сетях, что в итоге спровоцировало снижение самооценки у подростков и привело к росту недовольства собственным телом. В результате могут возникнуть нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, пишет iz.ru.

В Каталонии специалисты центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания выяснили, что в 2020 году число людей до 30 лет, страдающих от РПП, увеличилось на 15%. При этом состояние пациентов с уже диагностированными расстройствами также ухудшилось.

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