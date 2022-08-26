Эксперты рассказали о негативном влиянии осени на организм

0

Осенью организм человека подвергается достаточно серьёзным испытаниям, как физиологическим, так и психологическим. Среди тлетворных факторов — похолодание, уменьшение количества солнечного света, завершение сезона отпусков и каникул.

О том как легче пережить осеннюю хандру и связанные с ней неприятности, рассказали фармацевты.

В осенний период и дети, и взрослые проводят большую часть времени в помещениях, что вызывает в организме значительное снижение витамина D, получаемого от солнца. А ведь именно он способствует нормальному функционированию иммунной системы. Симптомами нехватки витамина D являются боль в мышцах, хроническое чувство усталости, депрессивное настроение, выпадение волос, долго не заживающие раны и ссадины. Для того, чтобы проверить свой уровень витамина D, нужно сдать кровь на анализ.

Другим частым недугом осеннего периода являются частые простуды, как следствие переохлаждения и ослабления иммунитета. Чтобы снизить риск простуды, эксперты советуют чаще мыть руки с мылом, а также промывать слизистую носа солевым раствором после посещения общественных мест, пишет iz.ru.

Прогулки на свежем воздухе в осенний период также полезны.

Прогулка должна быть не менее 30-40 мнут. Соблюдайте режим сна, спите не менее 7-9 часов. Увеличьте употребление фруктов и овощей, отдавая предпочтение продуктам, содержащим витамины А, С и В, — советуют эксперты.

После сезона отпусков важно также помнить об акклиматизации, с которой сталкивается огромное количество вернувшихся из тёплых стран граждан. Её основные симптомы — это высокая температура, головная боль, насморк, кашель или боль в горле, возможно расстройство пищеварения, тошнота, потеря аппетита. Акклиматизация обычно занимает не более 7 дней.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.