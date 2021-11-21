Эксперты рассказали, что нужно проверить после перенесённого коронавируса

Эксперты рассказали, что нужно проверить после перенесённого коронавируса

Всем переболевшим коронавирусом стоит пройти комплексную оценку состояния здоровья. Об этом заявила сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

Она подчеркнула, что начать стоит с проверки переносимости физической нагрузки. Это даст возможность оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Этой же цели послужит контроль за артериальным давлением и проверка состояния лёгких, передаёт mk.ru.

Для более детального заключения врач советует также сдать ряд анализов.

– Общие анализы крови и мочи, исследование на белки, свидетельствующие о состоянии печени и почек, анализы на С-реактивный белок и ЛДГ, а также нарушение липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности), – подчеркнула специалист.

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