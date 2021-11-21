Эксперты рассказали, что нужно проверить после перенесённого коронавируса

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Всем переболевшим коронавирусом стоит пройти комплексную оценку состояния здоровья. Об этом заявила сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

Она подчеркнула, что начать стоит с проверки переносимости физической нагрузки. Это даст возможность оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Этой же цели послужит контроль за артериальным давлением и проверка состояния лёгких, передаёт mk.ru.

Для более детального заключения врач советует также сдать ряд анализов.

– Общие анализы крови и мочи, исследование на белки, свидетельствующие о состоянии печени и почек, анализы на С-реактивный белок и ЛДГ, а также нарушение липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности), – подчеркнула специалист.

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