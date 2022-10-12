Эксперты прогнозируют снижение цен на столовый виноград «Молдова»

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Прогнозируемое похолодание в Молдове, с ночными заморозками на поверхности почвы, побуждает виноградарей ускорить во избежание потерь уборку столового винограда позднего сорта «Молдова». В идеале, как полагают специалисты виноградарских ассоциаций, стоило бы завершить уборочную кампанию не позднее начала третьей декады октября. Однако они же отмечают, что пока признаков мобилизации трудовых ресурсов ради спасения урожая, по примеру яблочного сектора, в столовом виноградарстве нет.

Причины на поверхности. Прогнозируемый общий урожай-2022 столового винограда в стране – порядка 80-90 тыс. тонн, то есть, не намного ниже, чем в среднем за последние несколько лет (100-110 тыс. тонн). Однако в структуре урожая, по экспертным оценкам, доля продукции экспортного качества будет невысокой – 30-40% в лучшем случае. При этом основная масса такой продукции уже собрана, первично отсортирована и размещена на хранение во фруктохранилищах. В целом, товарный ресурс винограда «на хранении» сравнительно невелик – специалисты считают, что не более 20-30 тыс. тонн, но его достаточно для размеренных экспортных продаж примерно до середины декабря.

Значительная часть урожая винограда «Молдова», пока остающаяся на плантациях, уже в лучшем варианте должна быть реализована сразу после уборки, закладывать её на хранение рискованно. При этом в данный момент спрос на виноград этого сорта среднего качества невысок. Среди виноградарей растёт число тех, кто пытается реализовать этот товар винодельческим предприятиям. Однако спрос с их стороны не активен даже на технический виноград европейских сортов, а «Молдову» многие из них готовы приобретать в небольшом количестве по цене 2-2,15 леев/кг с оплатой «сразу» и по 2,30-2,50 леев/кг с оплатой «в рассрочку до конца года». При этом средняя оптовая цена на качественную «Молдову» для экспорта пока держится на уровне 9 леев/кг.

Очевидно, фактор низких цен на «столово-промышленный» виноград будет давить на конъюнктуру «свежего рынка». Поэтому не исключено, что в скором времени средняя цена на виноград «Молдова» опустится до октября 2019 года (7 леев/кг): минимального уровня за последние четыре года.

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