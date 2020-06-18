Эксперты: Правительство ПСРМ-ДПМ должно остаться (ФОТО)

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Руководить Молдовой должно правительство ПСРМ-ДПМ. Так считают 33,4% экспертов, опрошенных в рамках социологического исследования. Это первое место рейтинга.

На 20% меньше, 14,3%, высказались за правительство ПДС. Столько же считают, что Молдовой должно руководить правительство ПДС+ППДП+”Шор”+”Про-Молдова”. По 9,5% заявили о правительстве ПСРМ и о правительстве ПДС+ППДП. Остальные варианты представлены ниже.

Опрос проводился компанией “iData – Date Inteligente” с 10 по 15 июня. В рамках исследования был опрошен 21 эксперт с разными политическими взглядами.

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