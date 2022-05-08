Эксперты: Последствия ковида остаются у около 10% пациентов даже через год после болезни

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По крайней мере у 10% людей, переболевших коронавирусом, даже через год проявляются последствия заболевания. К такому выводу пришли специалисты Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии после проведения соответствующего исследования.

Наиболее распространенным симптомом через год после перенесенного коронавируса является потеря мышечной силы – он наблюдается у 7,4% пациентов. Затрудненное дыхание отмечается у 4,4% переболевших коронавирусом, сонливость – у 3,5%. В исследовании приняли участие 693 человека, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса в период с сентября 2020 года по июль 2021 года.

– И хотя число людей, который жалуются на продолжительные симптомы, сокращается с течением времени, у некоторых пациентов последствия продолжают наблюдаться, – приводит в воскресенье агентство Kyodo слова главы исследовательской группы японского Минздрава Акихито Иокоямы.

Еще у 5,1% пациентов через год после перенесенного заболевания томография выявила повреждения легких различной степени, пишет ТАСС.

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