Эксперты: Перекладывание ответственности за переговоры по газу на “Молдовагаз” – ошибка

Правительство должно участвовать в переговорах с “Газпромом” и попытаться получить выгодную цену на газ для Республики Молдова. Так говорят эксперты. Они называют избранную кабмином стратегию неверной.

– Неправильно оставлять эту тему на произвол судьбы. Для нынешней власти переговоры о цене на газ – это серьезное первое испытание, попытка, которая продемонстрировала бы профессионализм руководства страны, а народу – то, как эта власть может решать действительно сложные проблемы. Если вопросы имеют политическую составляющую, тогда нужно вести переговоры на политическом уровне, а политический уровень никак не представлен “Молдовагаз”. Экономические аспекты принадлежат правительству, и только договорные аспекты являются задачей “Молдовагаз”, – сказал бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский.

– Премьер-министр Гаврилица и профильное министерство должны принять участие в переговорах. Правительство не может уклоняться от этого, потому что 35% пакета акций “Молдовагаз” принадлежат кабинету министров, – заявил политический комментатор Роман Михэеш.

– Это первый раз, когда Правительство Республики Молдова заявляет, что не участвует в переговорах по новой цене. Было бы неплохо принять участие и получить скидку для Республики Молдова. Однако на встрече с Козаком, состоявшейся в Кишиневе, я думаю, было решительно сказано, что таких послаблений больше не будет, и по этой причине власти пытаются не связываться с новым повышением цен, и возлагают ответственность на “Молдовагаз”, – считает экс-депутат ППДП Ливиу Вовк, пишет ipn.md.