Эксперты ожидают новую волну COVID-19 в Молдове в августе

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Уровень вакцинации в Молдове достиг 14,3% без учёта привитых за рубежом. Больше всего граждан получили сыворотку AstraZeneca.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил государственный секретарь Минздрава Денис Чернеля, пишет moldpres.md. По его словам, количество заражений за последнюю неделю увеличилось, особенно в населённых пунктах Приднестровья. Большинство новых случаев – “завезённые”. Таким образом, риск новой волны пандемии остаётся высоким. Чернеля также уточнил, что вероятность того, что новый штамм “дельта” уже есть в Молдове, высока.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что единственный способ уменьшить новую волну COVID-19, которая должна начаться в августе, – это вакцинация. По этой причине в эти выходные запланировано несколько марафонов по иммунизации.

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