Эксперты назвали полезные для укрепления иммунитета продукты

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Чтобы укрепить иммунитет осенью, нужны витамины, макроэлементы и биологически активные вещества, которые содержатся в сезонных продуктах. Об этом подробнее рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

По словам экспертов, самым полезным продуктом является чеснок. Вещества, которые в нём содержатся, оказывают противовоспалительное действие. Также для иммунитета полезен лук, в котором много витамина С. Врачи рекомендуют съедать как минимум половину сырой луковицы в день.

Среди овощей эксперты также выделили тыкву, в которой содержится в пять раз больше бета-каротина, чем в моркови. Кроме того, в тыкве есть железо, её рекомендуют людям, страдающим анемией. Стоит употреблять и помидоры. Магний, содержащийся в них, укрепляет сердечную мышцу и сосуды, кальций — кости, а йод помогает синтезировать гормоны, регулирующие работу всего организма, пишет iz.ru.

Один из самых полезных для иммунитета фруктов — лимон. Он содержит витамины C и D, которые укрепляют защитные силы организма. Специалисты советуют осенью и зимой употреблять 3-4 кружочка лимона каждый день.

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