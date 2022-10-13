Эксперты: Молдова вряд ли сможет экспортировать в ЕС более 15-20 тыс. тонн яблок

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Эксперты неправительственных организаций и трейдеров Республики Молдова сходятся во мнении, что заявление руководства Минсельхозпищепрома MAIA о возможности экспорта в текущем сезоне рекордных 50 тыс. тонн яблока «объяснимо, но необоснованно оптимистично».

Мотивами министерской декларации, по их мнению, выступают два позитивных факта. Во-первых, Еврокомиссия удвоила квоту на экспорт в ЕС молдавского яблока в текущем году – до 80 тыс. тонн, что, безусловно, стоит считать важным стимулом, прежде всего – психологическим. Можно также предположить, что власти ЕС и правительства отдельных стран так же каким-то образом мотивируют европейских трейдеров и ритейлеров на сотрудничество с поставщиками яблока из Молдовы. Во-вторых, нынешним летом Молдова ежемесячно экспортировала в Румынию приблизительно по 2 тыс. тонн яблока (тогда как за весь прошлый год его экспорт на европейский рынок из Молдовы составил около 1,8 тыс. тонн).

Однако с начала осени темпы поставок молдавского яблока в Евросоюз резко снизились. Даже если предположить, что со второй половины октября Молдова очень быстро наберёт «летние темпы» поставок яблока в Румынию, а также выйдет хотя бы со скромными объёмами поставок и на другие европейские рынки, то молдавским трейдерам, вероятно, удастся к будущему лету экспортировать порядка 20 тыс. тонн товара. По мнению специалистов фермерских организаций, это тоже будет очень хорошим результатом. Особенно если принять во внимание высокий урожай-2022 яблока во многих европейских странах, особенно – в Польше, а также невысокий урожай яблока в самой Молдове (по оптимистичному прогнозу – 480 тыс. тонн, по пессимистичному – 380-400 тыс. тонн).

В октябре многие садоводческие предприятия мобилизовали ресурсы на своевременную и качественную уборку яблока, но его закладка на хранение, по наблюдениям операторов фруктового рынка, идёт довольно медленно, и далеко не факт, что до зимних холодов трейдерам удастся накопить во фруктохранилищах прогнозировавшийся ранее товарный объём в 100 тыс. тонн яблока.

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