Эксперты: Мамалыга в Молдове подорожает на треть из-за низкого урожая кукурузы

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В Молдове зафиксирована самая низкая урожайность кукурузы за последние 10 лет – значительно ниже среднего европейского уровня.

Так, мамалыга для всей семьи, приготовленная из полукилограмма муки, сейчас стоит от 10 до 15 леев, что на 30% больше, чем осенью 2021 года. Один гектар земли, засеянный кукурузой в этом году, обеспечивает потребности около 200 семей. В 2021 году он “кормил” 1200 семей, передаёт gagauzinfo.md.

По оценкам Управления сельского хозяйства и пищевой промышленности Каушан, производство кукурузы в этом районе составляет в 2022 году одну тонну с гектара, что означает снижение на 90% по сравнению с прошлым годом. Почти все площади, засеянные этой культурой, пострадали от засухи. Речь идёт о 18 055 га, с которых удалось собрать 17 200 тонн кукурузы.

В Каушанах рассказывают, что готовят мамалыгу еженедельно, и повышение цены на кукурузную муку на несколько леев за килограмм бьёт по карману. Волна роста цен на кукурузную муку может начаться зимой, когда возможна нехватка кукурузы.

Показатели Молдовы оказались не просто ниже средних по Европейскому союзу, а на последнем месте, и низкий урожай этого зерна в текущем году напрямую влияет на жизнь молдавских семей.

Власти ещё не дали заключения о том, как засуха и малая урожайность кукурузы скажутся на состоянии экономики. По словам фермеров, на данный момент стоимость килограмма кукурузы на внутреннем рынке составляет 4 лея 20 банов, а килограмма кукурузной муки – около 16 леев.

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