Эксперты: КС превысил полномочия, когда вынес решение о существовании обстоятельств для роспуска парламента

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Конституционный суд Республики Молдова превысил полномочия, когда вынес решение о существовании обстоятельств для роспуска парламента, а президент злоупотребила своими конституционными правами, когда отказалась формировать правительство, потребовав вместо этого распустить парламент и организовать досрочные выборы. Так считает группа специалистов в области конституционного права, в том числе бывшие председатели КС Думитру Пулбере и Виктор Пушкаш.

Бывшие судьи обращают внимание на то, что при вынесении вердикта КС не учёл положения Конституции, практику Конституционного суда, целый ряд заключений Венецианской комиссии и то, что не были исчерпаны все возможности формирования правительства, а поддержал позицию президента о необходимости роспуска законодательного органа.

– На наш взгляд, КС превысил полномочия, нарушил собственную практику, пренебрёг заключениями Венецианской комиссии от 2015 и 2019 годов, – заявил Думитру Пулбере.

А Виктор Пушкаш подчеркнул, что КС был обязан проверить, были ли предприняты президентом все меры для формирования правительства, ведь это и есть главная цель, прописанная в Конституции. Бывшие главы Суда также отметили, что Санду имитировала консультации с фракциями, однако и это было проигнорировано магистратами.

Учитывая вышесказанное, эксперты подчеркнули, что в решении КС от 15 апреля были допущены грубейшие нарушения.

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