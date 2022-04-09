Эксперты: коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона

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Коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона, заявила руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина.

По её словам, предпосылки для заболевания могли быть сформированы в течение нескольких последних лет, когда зрел дегенеративный процесс на протяжении 15–10 лет. Таким образом, из-за выброса цитокинов, цитокинового шторма, гипоксии во время болезни COVID мог ускориться нейродегенеративный процесс, когда происходит неуклонная гибель нейронов, пишет m24.ru.

В свою очередь, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Владимир Михайлов пояснил, что одним из факторов роста количества пациентов является увеличение продолжительности жизни.

Болезнь Паркинсона чаще возникает в пожилом возрасте. Чем старше человек, тем больше у него шансов заболеть этим заболеванием, – уточнил специалист.

Эксперты уточняют, что к основным симптомам болезни Паркинсона относят ухудшение движения рук и ног, мелкой моторики, а также тремор. Помимо этого, выраженными симптомами могут быть психические расстройства, синдром, при котором пациент не узнаёт своих близких и считает, что их подменили, шопингомания и гэмблинг.

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