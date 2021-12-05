Эксперты: Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года

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Британские учёные из Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве страны предупредили, что коронавирус может циркулировать на планете в течение следующих пяти лет, прежде чем станет эндемическим, то есть ослабленным до уровня обычной простуды благодаря прививкам и естественному иммунитету. В SAGE пояснили, что до 2026 года потребуются мониторинг новых мутаций и “активные” меры.

Группа экспертов признала, что до сих пор не принято решение о том, вызовет ли этот вариант более или менее тяжёлое заболевание. При этом они отметили противоречивый характер отчётов, которые поступают из эпицентра распространения омикрон-варианта в Южной Африке. Местные врачи настаивают, что большинство случаев инфицирования являются лёгкими, но при этом количество госпитализаций неуклонно растёт, сообщает rg.ru.

На заседании, которое прошло под председательством главного врача Англии профессора Криса Уитти и главного научного сотрудника правительства страны сэра Патрика Валланса, члены комиссии сделали вывод, что заразность омикрон-штамма неоспорима, но доказательства его воздействия на вакцины всё ещё неясны.

Учёные не будут знать всю полноту картины с передачей вируса, его уклончивости от вакцины или летальности “омикрона” ещё в течение двух или трёх недель – до тех пор, пока они не смогут изолировать вирус в лаборатории, изучить его биологию и проверить его действие в крови ранее инфицированных или вакцинированных людей.

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