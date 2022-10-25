Эксперты: Экономика Молдовы вошла в рецессию

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В условиях ряда внешних и внутренних экономических ограничений национальная экономика в первой половине 2022 года находилась в стагнации, а во втором квартале вошла в состояние рецессии. Кроме того, в 2022 году в результате галопирующего роста цен на энергоносители и продукты питания значительно выросла стоимость услуг. Таковы выводы экспертов Национального института экономических исследований.

Как отметили в организации, уровень инфляции в первой половине 2022 года составил 24,2% – на 22,3 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, скачок инфляции в основном вызван динамикой цен на энергоносители и продукты питания.

– Цены на продовольственные товары повысились на 28%, на непродовольственные товары – на 18,4%, стоимость услуг увеличилась на 27,3%. Это существенное подорожание связано с ростом цен на жилищно-коммунальные услуги, которые повысились на 76,1%. Цена природного газа выросла в 3,5 раза, горячая вода подорожала на 80,9%, центральное отопление стало дороже на 92%. Выросли цены на транспортные услуги – как наземного транспорта, так и воздушного, – подчеркнула научный сотрудник института Ольга Тимофей.

Согласно анализу, проведённому Национальным институтом экономических исследований, в 2022 году был зафиксирован значительный рост цен на сельскохозяйственную продукцию, стройматериалы и топливо. Не радуют и экономические прогнозы на конец 2022 года.

– В большинстве секторов экономики негативные тенденции сохранятся до конца 2022 года. События после 2019 года подчёркивают снижение устойчивости сельскохозяйственного и промышленного секторов к произошедшим потрясениям. По оценкам, промышленное производство сократится на 2%, а сельскохозяйственное – на 7%, – отметила научный сотрудник Виктория Фалэ, передаёт ipn.md.

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