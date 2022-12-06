Эксперты исключили риск взрыва ракеты, упавшей вблизи Бричан

Эксперты исключили риск взрыва ракеты, упавшей вблизи Бричан

Как сообщили в МВД, специалисты-взрывотехники службы “Bombteh” осмотрели корпус упавшей ракеты и ещё четыре её элемента, обнаруженные поблизости. После проверки они пришли к выводу, что взрывоопасных материалов на этих объектах нет.

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям оказывает поддержку специалистам в продолжении расследования на месте. При этом объекты подлежат изъятию и передаче Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, пишет moldpres.md.

Напомним, вчера патруль Пограничной полиции обнаружил ракету и её элементы в фруктовом саду недалеко от города Бричаны. В соответствии с планом действий МВД Пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень тревоги в зоне Бричан и Окницы.

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