Эксперты IDIS Viitorul: Муниципалитету нужен новый налог для развития городской инфраструктуры

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Столичные власти планируют на 2021 год самый амбициозный бюджет в истории Кишинёва. Эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ отметил, что есть как минимум четыре элемента, которые отличают бюджет 2021 года от бюджетов предыдущих лет. Речь идёт о запланированных расходах, дефиците, займах на развитие и инвестиционной программе.

По словам экономиста, первое отличие бюджета муниципия на 2021 год – это увеличение расходов на 1,3 млрд леев. Это самый крупный запланированный рост в истории столицы, в 2,4 раза превышающий большое увеличение, которое было зафиксировано за последние 2 года.

Второе отличие, как отмечает эксперт, – дефицит бюджета. Увеличение бюджетных расходов планируется покрыть за счёт увеличения дефицита бюджета, который в 2021 г. оценивается в 1,3 млрд леев, что в 4,5 раза больше исторического максимума 2011 г., когда дефицит бюджета составлял 285 миллионов леев. Все бюджеты Кишинёва, утверждённые до настоящего момента, имели расходы более или менее сопоставимые с доходами бюджета. За последние 10 лет расходы бюджета были на 1,1% выше доходов бюджета. На 2021 год расходы бюджета запланированы почти на 22% выше доходов бюджета. Таким образом, доходы вырастут до 4,67 млрд леев или на 6,8% больше, чем в 2020 г., а расходы достигнут 5,96 млрд леев, что на 27,8% больше, чем в 2020 г.

Эксперты IDIS Viitorul считают, что для развития городской инфраструктуры Кишинёву, а также остальным населённым пунктам страны необходим новый налог, а именно налог на развитие. Это налог, который должны платить все, кто строит дома, коммерческие помещения или офисы, а накопленные деньги следует направлять на строительство прилегающей инфраструктуры.

Бывают ситуации, когда частный сектор вложил более 4 миллиардов евро в жилищное и другое коммерческое строительство за последние 20 лет, а в общественную инфраструктуру ничего не вложено. Как следствие, эти 4 миллиарда евро, вместо того, чтобы способствовать развитию города, скорее искалечили и деформировали его, разрушив весь городской аспект и резко снизив качество жизни в городе, – говорится в экспертизе.

По словам экспертов, главная задача муниципальных властей на 2021 год – это успешное привлечение кредитов на развитие. Остальное – это стандартные элементы накопления доходов и расходов, что является обычным делом, которое происходит каждый год.

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