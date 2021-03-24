Эксперты и политологи критикуют состав и программу правительства Гросу

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По мнению политолога Диониса Ченуши, правительство Игоря Гросу больше заинтересовано в электоральной выгоде, чем в осуществлении реформ. Эксперт обращает внимание и на то, что этот кабинет министров будет “одноцветным” – в него включены исключительно представители ПДС или приближённые к ним и никто больше.

– Я понимаю, что Игорю Гросу и Майе Санду необходимо “проверенное” правительство, в которое вошли бы члены партии или приближённые к ПДС люди. Но это проблематичный, “одноцветный” состав. Политико-электоральный интерес превалирует, иначе состав кабинета министров не был бы сконцентрирован только на одной партии, – сказал он.

“Слабой” называет кандидатуру Игоря Гросу румынский социолог Дору Петруци. Он также отмечает, что в состав правительства вошли практически те же самые люди, что получили ноль голосов при первой попытке избрания кабинета министров – под руководством Натальи Гаврилицы.

А экономический эксперт Роман Киркэ подверг критике программу правления кабмина Гросу. Некоторые прописанные в ней действия он назвал чрезвычайно опасными, например, локдаун. Киркэ отмечает, что если это произойдёт, сектор HORECA будет окончательно разрушен, и никакая помощь государства уже не может ему восстановиться, пишет ntv.md.

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