Эксперты: глобальное потепление может повлиять на фундаменты зданий

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Глобальное потепление может повлиять на фундаменты зданий, сообщает Science Daily, портал научных новостей в США. По словам местных специалистов, изменение климата также создаёт опасность для старых домов в Кишинёве.

Повышение средней температуры грунта вызывает его деформацию под фундаментами зданий, что приводит к ослаблению и неустойчивости построек, пишет Science Daily. Американские исследователи изучили архивные данные о температуре почвы и проанализировали текущие показатели. Таким образом, за последние 70 лет почти все городские почвы в городе Чикаго значительно прогрелись.

Из-за глобального потепления старые здания в Республике Молдова не смогут выдержать деформацию грунта под фундаментом, заявил начальник Управления технико-экономического регулирования Научно-исследовательского института строительства Георгий Кроитору. По его словам, трещины, появляющиеся на стенах старых зданий, доказывают, что фундаменты непрочные, пишет radiomoldova.md.

Глобальное потепление — это вызов для нас как на глобальном, так и на местном уровне. На изменение структуры почвы влияют несколько факторов. К каждому строительству нужно подходить индивидуально, фундаменты должны быть прочными. У жильцов старых домов есть повод для беспокойства, а трещины, которые появляются на стенах этих многоквартирных домов, говорят о том, что их фундаменты непрочны, — рассказал строительный эксперт.

Георгий Кроитору отметил, что любая конструкция может быть долговечной, если используются качественные строительные материалы. По словам эксперта, жилые постройки имеют долговечность более 50 лет. Представитель НИИ строительства также подчеркнул, что каждый проектировщик должен учитывать тот факт, что наша страна находится в сейсмоопасной зоне.

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