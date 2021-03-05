Эксперты: Досрочные выборы не станут выходом из сложившегося политического кризиса

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62% экспертов, опрошенных исследователями компании «Intellect Group», считают, что досрочные выборы не разрешат сложившийся в нашей стране политический кризис. Обратного мнения придерживаются 31% респондентов.

Не знают 3%, отказались отвечать на вопрос 4%.

В том, что досрочные выборы не станут выходом из кризиса, уверены и 44% иностранных экспертов. Иначе считают 42%.

И граждане сомневаются в целесообразности проведения голосования. Так, 46% опрошенных заявили, что досрочные выборы не помогут разрешить политический кризис в Молдове. Противоположного мнения придерживаются 27,5%.

Опрос проводился в феврале. В нём приняли участие 20 политических экспертов и аналитиков, 10 политических журналистов и обозревателей, а также международные эксперты из России, Румынии, США, Украины, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

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