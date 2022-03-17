Эксперты допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма

Эксперты допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к полному исчезновению варианта “дельта”. Об этом заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

– В настоящее время более 99 процентов случаев коронавируса приходится на “омикрон”. <…> Теоретически дельта-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня, — сказала она.

При этом, по словам Черкашиной, исходный, уханьский вариант сейчас вообще не встречается — информации о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базах данных. Нового опасного варианта коронавируса пока не выявили, добавила эксперт.

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