Эксперты: Через две недели в Молдове ожидается резкий рост случаев COVID-19

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По словам эпидемиологов, небольшое количество инфицированных людей, зарегистрированное в последнее время, не соответствует действительности, и это связано с уменьшением количества проводимых тестов. Представители Министерства здравоохранения уверены, что число случаев коронавируса значительно увеличится во второй половине мая.

Несмотря на то, что вчера было зарегистрировано только 126 новых случаев COVID-19, представители Министерства здравоохранения говорят, что статистика не отражает реальность, передаёт ipn.md.

– Большинство жителей Кишинева выехали в районы на пасхальные праздники, и количество обращений к семейным врачам сократилось. Но через 14 дней динамика заражения коронавирусом в стране изменится, – отметила глава Управления общественного здоровья Министерства здравоохранения Даниела Демишкан в ходе передачи на общественном телеканале.

Специалисты отмечают, что инкубационный период вируса SARS-COV-2 составляет 14 дней. Соответственно, последствия семейных встреч во время пасхальных праздников будут отражены в статистике только через две недели.

– Через 2 недели у нас будет резкий рост случаев COVID-19. Доказано, что любое скопление людей приводит к увеличению числа инфицированных. На этот рост вакцинация не будет иметь достаточного влияния. Число вакцинированных людей по-прежнему крайне мало, чтобы говорить о коллективном иммунитете, – сказал заместитель начальника Управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка.

На данный момент в Республике Молдова действует чрезвычайное положение в области общественного здоровья. Ограничения устанавливаются территориальными комиссиями общественного здоровья в зависимости от уровня инфицирования в каждой административно-территориальной единице.

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