Эксперты: Человечество ждёт новая эпидемическая волна COVID-19 и новые штаммы “омикрона”

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Учёные выявили несколько новых штаммов коронавируса, которые научились эффективно уклоняться от человеческого иммунитета. Как пишет американский научный журнал Science, несколько таких штаммов вполне могут вызвать нынешней осенью и зимой новые большие волны COVID-19.

По словам специалиста в области молекулярной эпидемиологии Эммы Ходкрофт из Бернского университета, в вирусе происходят изменения, которые помогают ему уклоняться от иммунного ответа. Сейчас, например, в Индии, Сингапуре и некоторых регионах Европы распространяется подтип BA.2.75.2, которому не страшен человеческий иммунитет. Другие новые штаммы, умеющие уклоняться от иммунитета, произошли от штамма BA.5, включая BQ.1.1. Последний уже обнаружен во многих странах мира, передаёт rg.ru.

У нескольких новых штаммов, по словам учёных, присутствует механизм, при помощи которого нейтрализующие антитела, выработанные в результате вакцинации или перенесённой инфекции, связываются с вирусом. В результате инфицирования происходит пропорциональное увеличение количества антител неправильного типа, которые прочно связываются с вирусом, однако не притупляют его способность заражать клетки. Как раз это обстоятельство и может предвещать новую эпидемиологическую волну. А учёные из Китая и Швеции обнаружили, что спайковый белок штамма BA.2.75.2 вполне способен успешно уворачиваться почти от всех моноклональных антител, используемых при лечении COVID-19.

Впрочем, вакцинация и ревакцинация (в том числе против “омикрон”-штамма) по-прежнему важна. Учёные не прогнозируют тяжёлого течения болезни и увеличения летальных исходов.

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