По его словам, с энергетическим кризисом сталкивается весь мир, но Молдова сама его усугубляет напряженностью в отношениях с Россией, превращаясь в “недружественную страну”. При этом Пойсик подчёркивает, что от Молдовы подобных шагов никто не требует, напротив, западные страны выражают готовность помочь, поскольку сами осознают опасность ухудшения ситуации в энергетике в холодный период года. Предлагаемые властями меры экономии, вроде отключения уличного освещения и дистанционного образования для школьников малоэффективны, поскольку не решают проблемы как предприятий, так и бытовых пользователей, которым грозит нищета после оплаты всех счетов.