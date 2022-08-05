Эксперт: Жителей Молдовы обрекли на нищету

Энергетический кризис ближайшей зимой серьёзно ударит по экономике Молдовы, поскольку большую часть предприятий ждёт разорение, а рядовые граждане просто не смогут оплачивать счета, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
– Власти говорят, что зима будет сложной из-за энергокризиса, суть в том, что она ударит сразу по всем – большая часть предприятий окажется на грани краха, поскольку уже сейчас их работа нерентабельна, люди столкнутся с высокими тарифами в условиях обесценивания зарплат и пенсий из-за инфляции. Всё это происходит из-за неопытности властей, которые не могут составить грамотный план развития страны и предложить решение, – заявил Пойсик.
– Любая трагедия перестаёт быть трагедией, если есть цель и стратегия, но у наших властей нет долгосрочных планов. Более того, у них нет советников, которые смогли бы объяснить и подсказать выход из сложившейся ситуации, поскольку весь состав аппарата министерств правящая партия заменила на “своих людей”, за что сейчас и расплачивается, – подчёркивает Пойсик.
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