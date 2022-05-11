Эксперт: За пандемию число пациентов с нарушением зрения из-за стресса выросло на 50%

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Число пациентов, которые жалуются на нарушение зрения из-за стресса, за время пандемии выросло примерно на 50%. Об этом сообщает российский врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

– Процентов на 50 точно стало больше пациентов с жалобами на нарушение зрения из-за стресса. Раньше такого не было. До пандемии это было эпизодически, это было, скорее, исключение из правил, – сказала эксперт.

По её словам, пишет tass.ru, стрессовая ситуация может привести к функциональным нарушениям зрения, когда человек начинает хуже видеть вблизи или вдаль.

– Вегетативная нервная система, она отвечает у нас, в том числе, за вот такие вот реакции и аккомодации. То есть, человек может начать видеть хуже вдаль или вблизи, – добавила врач.

При этом Шилова отметила, что если стрессовый фактор убрать и назначить лечение фармацевтическими препаратами, то такие последствия обратимы. Также стресс может запустить проблемы сосудистого характера, которые вызывают уже органические изменения на глазном дне, добавила она.

– Например, микроинсульты, микроинфаркты на глазном дне, кровоизлияния и так далее. Какие-то ситуации, когда требуется лечение уже у врача-офтальмолога, и редко – хирургическое лечение. Но стресс – это первичная составляющая, которая повлекла за собой уже анатомические изменения внутри глаза, – сказала врач, уточнив, что такие изменения не всегда бывают обратимы.

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