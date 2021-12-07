Эксперт ВОЗ объяснил быстрое распространение штамма «омикрон»

Эксперт ВОЗ объяснил быстрое распространение штамма «омикрон»

Эксперт ВОЗ Сантьяго Мас-Кома заявил, что штамм «омикрон» распространяется быстро из-за увеличения числа международных авиаперелётов.

По его словам, пока сложно сказать, будет ли новый штамм таким же заразным, как «дельта». При этом обнаруженных в вирусе мутаций достаточно для того, что ввести более строгие эпидемические меры, пишет gazeta.ru.

Эксперт призвал продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей и прививаться третьей дозой вакцины.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки.

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